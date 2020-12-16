16.12.2020 (13:15)

В Президентский полк отправились служить лучшие 60 призывников из регионов, где дислоцируются воинские части ЦВО

В пяти регионах, где дислоцируются воинские части и соединения Центрального военного округа, состоялись отправки призывников для прохождения службы в Президентском полку в рамках осеннего призыва 2020 года.

Всего железнодорожным транспортом из Татарстана, Чувашии, Красноярского края, Кировской и Тюменской областей отправились 60 юношей. В пути следования все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечены защитными медицинскими масками, гелями-антисептиками.

Среди критериев отбора призывников для службы в Президентском полку: рост от 175 до 190 см, хорошее знание русского языка, отсутствие дефектов речи и татуировок на теле, отличное здоровье и физическое развитие, а также наличие среднего (полного) общего образования.

Подразделения Президентского полка выполняют задачи по обеспечению мероприятий охраны и безопасности Московского Кремля, несут службу в почетном карауле у Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата, обеспечивают разводы конного и пешего караулов.

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