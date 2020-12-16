16.12.2020 (13:00)

Гранатометчики ЦВО уничтожили танки условного противника на учении в Кузбассе

Гранатометчики мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время тактико-специального учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области уничтожили танки условного противника из гранатометов РПГ-7В и АГС-17.

По замыслу учения, при проведении воздушной разведки расчетами БпЛА «Орлан-10» были обнаружены танки условного противника, двигающиеся в направлении военных объектов. Для их уничтожения выдвинулись расчеты гранатометов РПГ-7В и АГС-17 на боевых машинах пехоты БМП-2. По прибытии в назначенный район командир подразделения определил заданный сектор стрельбы, расчеты заняли огневые позиции. Военнослужащие вели огонь по мишеням, имитирующим тяжелую бронетехнику условного противника с открытых и закрытых огневых позиций из разных положений.

Тактико-специальное учение прошло в рамках учебно-методических сборов с гранатометчиками. В них задействованы около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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