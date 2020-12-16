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16.12.2020 (12:30)

Отряд кораблей Балтийского флота отправился в дальний поход

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море для выполнения плановых задач дальнего похода.

На борту корвета находится корабельный вертолет Ка-27 с экипажем и прошедшие специальную подготовку подразделения морской пехоты.

В период похода экипаж корвета «Стойкий» выполнит множество различных учебно-боевых задач, среди которых учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, а также пополнение запасов в море различными способами.

Экипаж палубного вертолета морской авиации флота, который базируется на корвете, проведет летные смены в акватории Атлантики и Средиземноморья, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия.

Основная задача похода – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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