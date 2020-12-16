16.12.2020 (12:15)

С Юга России 45 молодых людей отправились служить в Президентский полк в Кремле

На территории сборных пунктов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев состоялась торжественная отправка 45 новобранцев для прохождения военной службы в Президентском полку в Кремле. В ближайшее время со сборного пункта Волгоградской области состоится отправка еще 15 призывников.

В своей напутственной речи военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов отметил, что молодые ребята прошли строгий отбор за возможность служить в самом центре столицы Родины.

«Это большая честь и ответственность служить в Президентском полку. Мы гордимся тем, что наши земляки будут там проходить службу», – подчеркнул Владимир Тельнов.

Конкурс при отборе кандидатов для службы в Президентском полку достигал 28 человек на место. Все юноши из полных благополучных семей, обладают высокими морально-деловыми качествами, имеют рост от 175 до 190 см, остроту зрения без коррекции не хуже 0,7 на оба глаза, нормальное цветоощущение, разбирают шепот на дистанции не менее 6 м.

На всех призывных пунктах проводится обязательная термометрия призывников, оборудованы места для дезинфекции обуви, обработки рук, выдачи медицинских масок, проводится дезинфекция помещений.

Перевозка военнослужащих молодого пополнения на сборные пункты осуществляется на транспорте, прошедшем заблаговременную дезинфекционную обработку. По прибытии на сборные пункты призывники проходят обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. При убытии к местам прохождения военной службы, на весь путь следования новобранцы обеспечиваются средствами гигиены и медицинскими масками. В залах ожидания железнодорожных вокзалов (аэропортов) организовано изолированное размещение личного состава, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с гражданским населением.

Всего в ходе осеннего призыва военными комиссариатами в зоне ответственности Южного военного округа (ЮВО) будет направлено в войска более 26 тыс. человек. Они будут проходить военную службу в основном в Южном и Западном военных округах и других силовых структурах России.

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