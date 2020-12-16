16.12.2020 (12:00)

Расчёты РСЗО «Град» и ствольной артиллерии береговых войск КФл в ходе ночных стрельб применили современные приборы подсветки

Военнослужащие артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) выполнили ночные стрельбы на полигоне Аданак в Дагестане.

Основной задачей ночных стрельб на данном этапе является обучение личного состава расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», буксируемых гаубиц Д-30 и миномётов 2С12 «Сани» особенностям выполнения стрельбы и управления огнём.

В ночных условиях военнослужащие учились выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции, вести разведку и определять расстояние до целей. Кроме того артиллеристы, грамотно использовали современные ночные приборы подсветки прицельных приспособлений, что позволило эффективно вести огонь на поражение прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

Помимо боевых стрельб из основного вооружения, личный состав артиллерийских подразделений практиковался в ведении огня из стрелкового оружия, а водители боевых машин совершенствовали навыки ночного вождения по пересеченной местности.

В целях предотвращения переохлаждения и заболеваемости личного состава на полигонах организованы пункты обогрева. Все военнослужащие в полном объеме обеспечены дополнительным утепленным зимним обмундированием.

Всего в ходе выполнения ночных стрельб было задействовано около 100 артиллерийских расчетов ствольной и реактивной артиллерии, а также более 50 экипажей боевых машин подразделений морской пехоты КФл.

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