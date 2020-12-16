16.12.2020 (11:45)

Разведчики горного соединения навели удар артиллерии по позициям условного противника во время учения в Туве

Военнослужащие разведывательного подразделения горного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время тактико-специального учения навели удар артиллерии по позициям условного противника в труднодоступных горных районах Тувы.

По замыслу тактико-специального учения, военнослужащие разведывательного подразделения на бронеавтомобилях «Тигр» выдвинулись в предгорье Западных Саян для проведения разведывательных мероприятий. При помощи альпинистского снаряжения разведчики преодолели труднопроходимые горные участки, остановились на господствующих высотах, где организовали наблюдательные посты. С наступлением сумерек позиции условного противника были обнаружены в низинах гор и ущельях на разном удалении друг от друга. Для точности определения координат военнослужащие использовали переносные станции наземной разведки ПСНР-5, приборы ночного видения, тепловизоры и другие технические средства. Разведданые были переданы в вышестоящий штаб, а затем артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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