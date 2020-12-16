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16.12.2020 (11:30)

В Самаре военнослужащие бригады спецназа ЦВО поздравили участницу Великой Отечественной войны с 99-летием, устроив персональный концерт

В Самарской области военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили участницу Великой Отечественной войны Екатерину Аверочкину с 99-летием и устроили персональный концерт перед окнами ее дома.

Военный оркестр расположился во дворе многоэтажного дома и сыграл для Екатерины Севастьяновны попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных музыкальных инструментах. За виртуозной игрой оркестра старший лейтенант медицинской службы Аверочкина наблюдала из окна своей квартиры на втором этаже.

Военнослужащие и ветераны поблагодарили Екатерину Севастьяновну за мирное небо над головой, вручили цветы, а также памятные и сладкие подарки.

Аверочкина Екатерина Севастьяновна прошла всю Великую Отечественную войну. Имела офицерское воинское звание старший лейтенант, награждена Орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Социальное развитие , Спецназ , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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