16.12.2020 (11:30)
В Самаре военнослужащие бригады спецназа ЦВО поздравили участницу Великой Отечественной войны с 99-летием, устроив персональный концерт
В Самарской области военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа поздравили участницу Великой Отечественной войны Екатерину Аверочкину с 99-летием и устроили персональный концерт перед окнами ее дома.
Военный оркестр расположился во дворе многоэтажного дома и сыграл для Екатерины Севастьяновны попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных музыкальных инструментах. За виртуозной игрой оркестра старший лейтенант медицинской службы Аверочкина наблюдала из окна своей квартиры на втором этаже.
Военнослужащие и ветераны поблагодарили Екатерину Севастьяновну за мирное небо над головой, вручили цветы, а также памятные и сладкие подарки.
Аверочкина Екатерина Севастьяновна прошла всю Великую Отечественную войну. Имела офицерское воинское звание старший лейтенант, награждена Орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.