16.12.2020 (11:15)

Молодое пополнение морской пехоты Каспийской флотилии совершает первые прыжки с парашютом

С военнослужащими подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) проходят практические занятия по воздушно-десантной подготовке (ВДП) с выполнением прыжков с парашютом. Особое внимание при этом уделяется подготовке молодого пополнения.

С молодым пополнением по прибытии в часть были проведены учебные сборы, в ходе которых новобранцы изучили конструкцию и порядок укладки парашюта, отработали элементы прыжка на специально оборудованных учебных местах. По завершении курса подготовки молодые морпехи сдали зачеты на допуск к десантированию.

Подготовку по программе ВДП проходят все военнослужащие, прибывающие из военных комиссариатов на комплектование подразделений морской пехоты КФл. В ходе учебного периода каждый из них совершит по 4-6 прыжков с парашютом из самолетов и вертолётов военно-транспортной авиации различных типов.

На данный момент в ходе проведения практических занятий по ВДП, около 100 морских пехотинцев ежедневно осуществляют десантирование с вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор». Прыжки выполняются в различных погодных условиях как в дневное, так и в ночное время суток. Планируется ежедневно проводить не менее 6 высадок воздушного десанта.

В зимнем периоде обучения морским пехотинцам КФл предстоит совершить около 2 тыс. прыжков с парашютом, выполнение учебно-боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, проведение специальных занятий по погрузке техники на десантные корабли и высадке десанта, также «чёрные береты» будут принимать участие в дальних походах кораблей флотилии.

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