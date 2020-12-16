16.12.2020 (11:00)

Более тысячи танкистов ЮВО вышли на полигоны для подготовки к конкурсу «Танковый биатлон» АрМИ-2021

На полигонах Южного военного округа (ЮВО) стартовала подготовка к отборочному этап конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2021. Всего в отборе будут участвовать более 330 танковых экипажей общей численностью свыше тысячи человек.

Занятия проходят на общевойсковых полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Адыгее, а также на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Механики-водители танков Т-90 и Т-72Б3 отрабатывают прохождение трассы повышенной сложности – с полосой препятствий в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Экипажи выполняют фланговую стрельбу и комплексное упражнение стрельб с применением комплекса вооружения танков Т-72Б3. Стрельба ведется с места и в движении штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты на дистанции от 900 до 2200 м.

Конкурс профессионального мастерства «Танковый биатлон» входит в программу Армейских международных игр. Отборочные этапы в соединениях и воинских частях начнутся в начале 2021 года. Победители продолжат соревноваться в масштабе объединения и округа.

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