Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.12.2020 (11:00)

Более тысячи танкистов ЮВО вышли на полигоны для подготовки к конкурсу «Танковый биатлон» АрМИ-2021

На полигонах Южного военного округа (ЮВО) стартовала подготовка к отборочному этап конкурса «Танковый  биатлон» АрМИ-2021. Всего в отборе будут участвовать более 330 танковых экипажей общей численностью свыше тысячи человек.

Занятия проходят на общевойсковых полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Адыгее, а также на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Механики-водители танков Т-90 и Т-72Б3 отрабатывают прохождение трассы повышенной сложности – с полосой препятствий в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Экипажи выполняют фланговую стрельбу и комплексное упражнение стрельб с применением комплекса вооружения танков Т-72Б3. Стрельба ведется с места и в движении штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты на дистанции от 900 до 2200 м.

Конкурс профессионального мастерства «Танковый биатлон» входит в программу Армейских международных игр. Отборочные этапы в соединениях и воинских частях начнутся в начале 2021 года. Победители продолжат соревноваться в масштабе объединения и округа.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Вертолётчики Северного флота отработали ночные посадки на палубу фрегата
На Черноморский флот после обучения прибыли более 900 младших специалистов
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота сдал курсовую задачу в Средиземном море
В подразделениях связи армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах стартовал отборочный этап конкурса «Уверенный приём-2021»

Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Танковые войска , Южный военный округ , Специальная подготовка , Танковый биатлон , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false