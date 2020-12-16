16.12.2020 (10:45)

Вертолётчики Северного флота отработали ночные посадки на палубу фрегата

Экипажи вертолётов Ка-27 отдельного корабельного вертолётного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота отработали посадки на палубу нового фрегата «Адмирал флота Касатонов» в условиях полярной ночи.

Тренировки прошли в Кольском заливе на рейде главной базы флота – города Североморска. В них приняли участие 8 экипажей вертолётов и личный состав группы обеспечения полётов на корабле. Лётчики совершили более 20 взлётов и посадок на вертолётную площадку во время стоянки корабля на якоре. Посадки проходили в полной темноте с использованием навигационных и осветительных приборов.

Посадки на палубу надводного корабля являются одной из особенностей подготовки морских лётчиков – пилотов вертолётов. Подобные навыки позволяют лётчикам успешно действовать в отрыве от береговых аэродромов, в том числе в дальних походах кораблей Северного флота.

На прошлой неделе из длительного плавания вместе с экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» вернулись лётчики и авиационные техники вертолётного авиаполка, выполнявшие противолодочные и поисково-спасательные задачи на соответствующих модификациях вертолётов Ка-27, задействованных в походе.

В настоящее время в отдельном корабельном вертолётном авиаполку несколько экипажей вертолётов завершают цикл подготовки для участия в очередном дальнем походе кораблей и судов Северного флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице