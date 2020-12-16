16.12.2020 (10:30)

Около двухсот военнослужащих ВДВ приняло участие в тактико-огневом занятии на полигоне в Волгоградской области

На полигоне Камышинский в Волгоградской области с военнослужащими отдельного десантно-штурмового соединения проведены контрольные тактико-огневые занятия.

В ходе занятий, которые проходили под руководством командиров подразделений, десантники отработали ряд таких учебных вопросов, как тактические действия в составе отделений и экипажей, вождение боевых машин в составе штатных подразделений. В конце занятий были выполнены упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин десанта.

Всего в мероприятии боевой подготовки приняло участие около 200 военнослужащих.

Для повышения реалистичности учебно-боевой обстановки применялись средства шумовой и дымовой имитации.

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