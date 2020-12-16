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16.12.2020 (10:00)

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота сдал курсовую задачу в Средиземном море

В Средиземном море экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ) сдал курсовую задачу К-1, которая является ежегодным начальным этапом в системе допуска экипажа корабля к выполнению задач по предназначению.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в дальней морской зоне.

В ходе сдачи курсовой задачи моряки провели различные корабельные учения по приготовлению корабля к бою и походу, по противовоздушной обороне, по ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля в пункте материально-технического обеспечения.

Также личный состав «Адмирала Эссена» отработал алгоритм действий при ведении противодиверсионной обороны корабля при стоянке в порту и выполнил нормативы по подготовке фрегата к приему оружия и боеприпасов, обслуживанию вооружения и механизмов корабля.

Фрегат «Адмирал Эссен» выполняет поставленные задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море с октября 2020 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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