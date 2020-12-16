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16.12.2020 (09:45)

Леонид Якубович, Александр Маршал и артисты ЦДРА выступили перед экипажем ракетного крейсера «Маршал Устинов»

В Североморске на ракетном крейсере «Маршал Устинов» состоялся концерт для экипажа корабля.

Поздравить моряков с наступающим Новым годом из Москвы приехали артисты Центрального дома Российской Армии, автор и исполнитель Александр Маршал и знаменитый ведущий передачи «Поле чудес» народный артист России Леонид Якубович.

Они выступили перед моряками в кают-компании крейсера с концертной программой, в которую вошли известные шлягеры прошлых лет и новые песни патриотической направленности.

Леонид Якубович рассказал североморцам, как проходят съемки программы «Поле чудес», куда деваются продукты, которые привозят ему в подарок участники шоу и насколько стало труднее вести передачу без зрительской поддержки в зале. Также он предложил морякам ответить на любые их вопросы. Военнослужащие сказали ему, что у матросов нет вопросов.

Александр Маршал перед своим выступлением отметил, что всегда с большим удовольствием выступает перед воинскими коллективами, поскольку считает их своими родными, такими, как дед, защищавший Родину на фронтах Великой Отечественной войны и отец – военный лётчик, служивший уже в послевоенные годы.

Выступления артистов были приняты экипажем ракетного крейсера «Маршал Устинов» с воодушевлением и благодарностью. Каждый их выход был отмечен бурными овациями. В завершение концерта заместитель командира соединения ракетных кораблей капитан 1 ранга Павел Тетерин от лица всех моряков поблагодарил гостей за подаренный праздник в преддверии нового года и вручил цветы дамам из концертной группы Центрального дома Российской Армии.

Мероприятие было проведено с учётом эпидемической обстановки и соблюдением масочного режима.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Социальное развитие , Военно-Морской Флот , Корабли
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