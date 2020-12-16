16.12.2020 (09:25)

Подготовку ко второму этапу конкурса «Верный друг» начали военнослужащие-кинологи мотострелкового соединения ВВО

Военнослужащие-кинологи мотострелкового соединения ВВО начали подготовку ко второму армейскому этапу всероссийского конкурса «Верный друг».

В рамках подготовки, победители первого этапа кинологического конкурса, проходившего в воинских частях мотострелкового соединения, проводят усиленные тренировки служебных собак.

Во втором этапе конкурса примут участие порядка 10 расчетов, в числе которых и военнослужащие-женщины со своими питомцами.

Со служебными собаками проводятся плановые занятия, на которых немецкие и бельгийские овчарки выполняют упражнения по преодолению легкоатлетического барьера, окопов и бродов, «разрушенного моста». Самыми сложными из упражнений являются «глухой забор» высотой до полутора метров и «складная лестница» до 2 метров в высоту.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице