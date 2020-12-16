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16.12.2020 (09:26)

В подразделениях связи армейского корпуса ВВО на Сахалине и Куриль-ских островах стартовал отборочный этап конкурса «Уверенный приём-2021»

В ходе конкурса, экипажам и расчетам необходимо в кратчайшие сроки развернуть радиорелейные линии связи и сети широкополосного беспроводного доступа, организовать устойчивые каналы связи между подразделением и командованием, подключиться к системе связи стационарных объектов.

Все задачи выполняются в сложных помеховых условиях, при противодействии диверсионно-разведывательным группам условного противника и применении оружия массового поражения.

В конкурсе принимает участие более 100 военнослужащих и задействовано порядка 30 единиц техники связи, в том числе подвижные радиорелейные станции, комплексные аппаратные связи, современные радиостанции и антенные модули.

На данном этапе в соединениях и воинских частях армейского корпуса ВВО определяться лучшие специалисты связи, которые в дальнейшем будут защищать честь островного региона в окружном этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Специальная подготовка , Войска связи , АрМИ , Уверенный прием
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