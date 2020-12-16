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16.12.2020 (09:23)

Разведчики ВВО в Приамурье получили партию специальных автоматов АСМ «Вал» последней модификации

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцируемой в Приамурье, получили на вооружение первую партию модернизированных специальных автоматов АСМ «Вал».

Новый специальный автомат калибра 9 мм предназначен для ведения бесшумной стрельбы на дальности до 400 метров (прицельная). Он отличается от предшествующей версии улучшенной эргономикой, наличием нового прицела дневного и ночного видения, увеличенным магазином с боекомплектом до 30 патронов. Также стоит отметить удобство использования нового автомата при появлении сошек и унифицированных планок Пикатинни для крепления различных приспособлений повышающих возможности при стрельбе.

Ближайшее время новые автоматы будут обслужены и проведена их пристрелка в рамках занятий  зимнего периода обучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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