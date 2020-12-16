16.12.2020 (09:22)

Учебно-методический сбор командного состава стартовал в Приморском общевойсковом объединении ВВО

На мероприятие привлечены не только руководящий состав общевойсковой армии, но и командиры соединений, воинских частей и их заместители, а также командиры батальонов.

Основной целью мероприятия является изучение новых форм и способов тактических действий личного состава с учетом опыта полученного в современных вооруженных конфликтах. Командирам на базе мотострелкового полка будут представлены показные занятия по организации учебного процесса на примере одного из подразделений, выполнению мероприятий подъема по тревоге и приведения в высшие степени боевой готовности.

Полученные знания командиры смогут применить на практике уже в январе при проведении учений по различной тематике.

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