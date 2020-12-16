16.12.2020 (09:22)
Учебно-методический сбор командного состава стартовал в Приморском общевойсковом объединении ВВО
На мероприятие привлечены не только руководящий состав общевойсковой армии, но и командиры соединений, воинских частей и их заместители, а также командиры батальонов.
Основной целью мероприятия является изучение новых форм и способов тактических действий личного состава с учетом опыта полученного в современных вооруженных конфликтах. Командирам на базе мотострелкового полка будут представлены показные занятия по организации учебного процесса на примере одного из подразделений, выполнению мероприятий подъема по тревоге и приведения в высшие степени боевой готовности.
Полученные знания командиры смогут применить на практике уже в январе при проведении учений по различной тематике.
Новости по теме:
Механики-водители армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курилах учились ночному вождению боевых машин в сложных метеоусловиях
Комплексная тренировка по обнаружению воздушных судов условного противника проведена специалистами радиотехнических войск объединения ВВС и ПВО ВВО
Метки: