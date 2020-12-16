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16.12.2020 (09:19)

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А ВВО нанесли условный удар по скоплению «вражеской» техники в Приамурье

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А  воинской  части радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа  выполнили марш по пересеченной местности и нанесли условный удар по скоплению техники и фортификационным сооружениям «противника».  Учения  прошли на полигоне а Амурской области.

Перед выполнением условных стрельб, расчеты развернули огнеметные системы и загрузили неуправляемые реактивные снаряды на пусковые установки.

Занятия проведены в рамках зимнего периода обучения. Всего к ним привлекалось около 500 военнослужащих воинской части.

Напомним, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А поступили на вооружение воинской части ВВО два года назад. Она считается самой мобильной, защищенной и мощной огнеметной системой в мире. Многоствольный огнемет способен поражать легкобронированные цели, транспортные средства, разрушать здания и сооружения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Войска РХБ защиты
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