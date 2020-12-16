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16.12.2020 (09:17)

Мотострелки ВВО выполнили первые в новом учебном году масштабные боевые стрельбы на полигоне «Бурдуны» в Бурятии

Мотострелки ВВО вышли на полигон «Бурдуны» в Республике Бурятия для проведения первых в новом учебном году масштабных боевых стрельб.

В ходе полевых занятий военнослужащие мотострелковых подразделений в едином замысле отрабатывают вопросы взаимодействия с подразделениями ПВО и артиллерии. Расчеты  и экипажи выполняют боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7.

Кроме того, подразделения отражают удары  условного противника с воздуха и нападения диверсионно-разведывательных групп, ведут инженерную и РХБ разведки.

Всего к занятиям боевой подготовки привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

Метки:
Восточный военный округ , Мотострелковые войска
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