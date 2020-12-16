16.12.2020 (09:15)

Командующему общевойсковым объединением ВВО, дислоцированном в Забайкальском крае, присвоено звание генерал-лейтенант

Указом Президента Российской Федерации командующему общевойсковым объединением Восточного военного округа (ВВО), которое дислоцируется в Забайкальском крае, Роману Бердникову присвоено звание генерал-лейтенанта.

Церемонию вручения погон провел командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко. Мероприятие состоялось в зале Военного совета общевойскового объединения в Чите. Командующий войсками округа высоко охарактеризовал работу Романа Бердникова и поздравил его с присвоением очередного воинского звания.

Помимо этого, командующий войсками ВВО наградил заместителей командующего объединением в Забайкальском крае государственными наградами Российской Федерации. Ряду офицеров были вручены грамоты командующего войсками ВВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице