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16.12.2020 (09:12)

Новейший морской тральщик для ТОФ «Яков Баляев» в ходе государственных испытаний впервые применил корабельное оружие

Новейший минно-тральный корабль проекта 12700 «Яков Баляев» в ходе завершающего этапа заводских ходовых и государственных испытаний впервые применил оружие. Для выполнения стрельбы по воздушным и надводным целям была задействована шестиствольная автоматическая артиллерийская установка АК-630.

Также экипаж провёл упражнение по уничтожению морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства. В этом случае огонь по макету мины, совместно с артустановкой Ак-630, велся из пулемётов калибра 12,7 мм.

В полигонах боевой подготовки для учебного поиска и уничтожения мин успешно испытаны акустический и контактный тралы.

В море тихоокеанцы совместно с представителями промышленности подтвердили работоспособность систем и механизмов тральщика.

26 декабря тральщик официально войдёт в состав Тихоокеанского флота.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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