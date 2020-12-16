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16.12.2020 (09:00)

Специалистами российского контингента миротворческих сил продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха

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Продолжается очистка от взрывоопасных предметов территории Нагорного Карабаха.

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России в ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов применяются современные многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов еще 9,5 километров дорог. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 175 гектаров местности, более 49 километров дорог, свыше 400 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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