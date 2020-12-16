16.12.2020 (09:00)

Специалистами российского контингента миротворческих сил продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Специалистами российского контингента миротворческих сил продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха

Продолжается очистка от взрывоопасных предметов территории Нагорного Карабаха.

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России в ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов применяются современные многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов еще 9,5 километров дорог. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 175 гектаров местности, более 49 километров дорог, свыше 400 домостроений и социальных объектов, обнаружено и обезврежено около 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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