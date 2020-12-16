16.12.2020 (05:00)

Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в город Мардакерт



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в город Мардакерт

Военнослужащие российского миротворческого континента в Нагорном Карабахе доставили гуманитарные наборы с продуктами питания и предметами первой необходимости в город Мардакерт.

Продуктовые наборы и предметы первой необходимости были переданы беженцам, вернувшимся в свои дома и другим нуждающимся жителям населенного пункта.

Гуманитарные наборы, в состав которых входят продукты питания и предметы первой необходимости, получили несколько сотен семей.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха продолжается восстановление жизненно важных объектов инфраструктуры.

Завершены ремонтные работы по восстановлению линий электропередачи на западной окраине ШУШИ. Обеспечена непрерывная подача электроэнергии в 24 населенных пункта, в которых проживает более 10 тысяч человек.

Специалисты медицинских отрядов Минобороны России в СТЕПАНАКЕРТЕ и МАРДАКЕРТЕ продолжают оказание медицинской помощи населению.

В основном к российским военным медикам обращаются местные жители, страдающие хроническими заболеваниями, которые во время обострения конфликта были лишены возможности получения квалифицированной медицинской помощи и необходимых лекарств.

Всего российские военные медики оказали медицинскую помощь 529 гражданам, в том числе 63 детям.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице