16.12.2020 (03:00)

Водители Улан-Удэнского десантно-штурмового соединения отработали движение с преодолением препятствий

В соответствии с планом боевой подготовки личного состава Улан-Удэнского десантно-штурмового соединения на полигоне «Сосновый Бор» начались занятия по подготовке водителей колесной техники к ее в экстремальных зимних условиях.

15 декабря с.г. на полигоне проведено первое занятие по вождению боевых машин, направленное на повышение практических навыков водителей.

Практическому занятию предшествовали инструктажи и изучение теоретической части вождения техники. Обучение вождению машин проводится систематически, в условиях, приближенных к боевым, и должно обеспечивать наглядность, последовательность обучения, прочное и сознательное усвоение отрабатываемых приемов.

В ходе практической тренировки по вождению военнослужащие отработали действия при преодолении участков дорог с глубокой колеей, габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.

Занятия проведены в строгом соответствии с требованиями Курса вождения боевых и специальных машин Воздушно-десантных войск.



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