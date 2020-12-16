16.12.2020 (01:32)

Главкому ВМФ доложены итоги профориентационной работы в Нахимовском Военно-Морском училище

Главнокомандующему ВМФ Адмиралу Николаю Евменову доложены материалы по итогам профориентационной работы, организованной в Нахимовском Военно-Морском училище в 2020 году.

Из справки по профориентационной работе среди нахимовцев следует, что одним из ведущих направлений деятельности педагогического коллектива Нахимовского военно-морского училища и его филиалов является профориентационная работа. На протяжении всего обучения нахимовцы знакомятся с многообразием военных специальностей, тщательно выбирая ВУЗ, в котором будут продолжать обучение. Упор в организации профориентациооной работы делается на высшие военно-морские учебные заведения, в которые традиционно поступают более 80 % выпускников Нахимовского военно-морского училища и филиалов.

В 2020 году учебном году в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции COVID-19 профориентационная работа с выпускниками была построена в дистанционном формате. Традиционные встречи и экскурсии прошли в онлайн-режиме. Свои видеообращения и видеоролики, рассказывающие об институтах, прислали: ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», Военно-медицинская академия, Михайловская артиллерийская академия, Черноморское высшее военно-морское училище, Краснодарское высшее военное училище имени С.М. Штеменко, Дальневосточное высшее военное командное училище, Военный университет Министерства обороны РФ.

Согласно опросу выпускников Нахимовского военно-морского училища 2021 года, проведенному по итогам профориентационной работы с ВУЗами Министерства обороны, большинство из них продолжат обучение в Высших военно-морских училищах.

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