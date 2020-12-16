16.12.2020 (23:50)

Парк «Патриот» вновь открывается для посещений гражданами

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 11.12.2020 № 558-ПГ Министерство культуры Московской области выпустило Распоряжение, согласно которому с 14 декабря 2020 года разрешается возобновить посещение гражданами музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

В парке «Патриот» посетителей ждут познавательные экскурсии, стрельба и катание на динамических тренажерах, возможность проверить свои силы на полосе препятствий и многое другое.

В Музейном комплексе представлены уникальные и легендарные боевые машины, среди них: танк Т-34, танк-шар, Т-35, немецкий танк «Тигр», техника, полученная по ленд-лизу и другие экспонаты.

В Игровом комплексе все желающие могут ощутить себя настоящим танкистом, проверить свою меткость в электронном тире или вывести корабль из 10-бального шторма на тренажере «Капитанский мостик». В Центре военно-тактических игр можно овладеть навыками выстраивания стратегии и тактики боя.

Игры в страйкбол, фаертаг, лазертаг и nerf для самых маленьких гостей Парка – отличный вариант для каждого.

Многофункциональный огневой центр подготовил программы как для начинающих стрелков, так и для спортсменов.

А занятия верховой ездой не оставят никого равнодушным, опытные инструкторы научат азам джигитовки.

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