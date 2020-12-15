15.12.2020 (23:30)

В Башкортостане кадеты вступили в ряды ДОСААФ

В городе Октябрьском Республики Башкортостан учащиеся межведомственных кадетских классов первого отдельного юнармейского полка имени генерал-майора Минигали Шаймуратова торжественно дали клятву кадета.

С важным событием кадетов поздравил Герой России Николай Ярцев, начальник службы безопасности полетов ДОСААФ России. В своем видеообращении он отметил важность и торжественность события, пожелал ребятам гордо нести звание кадета и успехов в учебе.

Священный ритуал для каждого защитника Отечества всех поколений – это клятва, присяга преданности Родине. Важно то, что во все времена каждый, произнося торжественные и волнующие слова клятвы, свято верит, что он всем сердцем подписывается под каждым произнесенным словом, отвечает за каждый поступок. «Служу Отечеству», – громко и четко звучало на весь зал.

Кадеты 3-го взвода ДОСААФ России принесли и ещё одну торжественную клятву – юного досаафовца Башкортостана, первыми вступив в ряды этого детско-юношеского общественного движения.

Поздравили ребят заместитель главы администрации города Октябрь Латыпов, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев, генерал-майор Игорь Харченко, председатель регионального отделения ДОСААФ Игорь Нурмухаметов.

На мероприятии присутствовали почетные гости: начальник 147-й военной автомобильной инспекции (территориальной) майор Евгений Збицкий, начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Арсен Зинатуллин, председатель городского комитета ветеранов войны и боевых действий полковник Масгут Галлямов, атаман Уфимского отдела Оренбургского казачьего войска подъесаул Максим Дементьев, начальник Туймазинского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Олег Лазарев, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Гульнара Мануйлина.

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