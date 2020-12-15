15.12.2020 (23:55)

В Санкт-Петербурге Центральный военно-морской музей открыл выставку «Удивительный мир моделей»

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого открылась временная выставка «Удивительный мир моделей».

Приветствуя участников открытия, директор ЦВММ имени императора Петра Великого Руслан Нехай подчеркнул главные особенности новой экспозиции, работа которой продлится до апреля 2021 года.

- Это очень интересная, многоплановая и насыщенная экспонатами выставка, которая никого не оставит равнодушным и станет на ближайшие месяцы украшением экспозиции нашего музея, - сказал Руслан Нехай.

О том, что выставка «Удивительный мир моделей» посвящена истории развития судомоделизма как синтеза науки, техники и искусства и представляет гостям музея все многообразие моделей кораблей из фондов ЦВММ, рассказал собравшимся заместитель директора музея Сергей Курносов. Выставка, по замыслу ее куратора, научного сотрудника ЦВММ Евгении Овсянниковой, во всей полноте раскрывает тему зарождения и развития судомоделизма, который во времена создания Петром I Модель-камеры, служил, прежде всего, средством передачи знаний о постройке кораблей, а затем превратился в настоящее искусство и даже спорт.

С течением времени искусно изготовленные модели кораблей превратились в один из первых предметов коллекционирования, благодаря чему сегодня в коллекции ЦВММ содержится уже около двух с половиной тысяч моделей кораблей высочайшего музейного качества. Многие из них происходят из великокняжеских и императорских коллекций. Кроме этого, существовавшая в русском флоте традиция – приносить в дар музею собранные «редкости» после возвращения из экспедиций и дальних плаваний, пополнила коллекцию музея моделями судов коренных народов, служивших у них методом передачи знаний о мореплавании от отца к сыну, до сих пор не превзойденными по качеству японскими моделями из панциря черепахи.

Особое место на выставке отведено мастерам модельного искусства из России. В экспозиции представлены настоящие произведения искусства моряков-судомоделистов. А.Я. Глотова, И.Е. Егорова, С.Ф. Юрьева, А.З. Каплановского, П.Г. Изотова и Ю.И. Федорова.

В завершение открытия выставки хранитель фонда моделей кораблей ЦВММ Евгений Мульгин пригласил всех к знакомству с экспозицией выставки, убедительно доказав, что благодаря моделям можно проследить многовековой путь развития кораблестроения. Это уникальный музейный памятник, наделенный чертами не только предмета истории техники, но и декоративно-прикладного искусства, а традиция создания моделей кораблей уходит корнями в глубокую древность. Модель – это своеобразный памятник тому или иному кораблю и его роли в истории флота.

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