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15.12.2020 (21:50)

Командующий войсками ЦВО по итогам 2020 года вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные и ведомственные награды офицерам и гражданским служащим из состава управления округа и воинских частей ЦВО по итогам 2020 года.

Торжественная церемония вручения наград состоялась в штабе Центрального военного округа в Екатеринбурге.

Командующий вручил нескольким офицерам и гражданским служащим "Орден Почета", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, знак "За благодеяние". Также почетными званиями "Заслуженный врач" и "Заслуженный работник здравоохранения" отмечены офицеры медицинской службы. Кроме того, генерал-полковник А.Лапин передал благодарности и почетные грамоты Президента Российской Федерации.

Именное оружие, 9-мм пистолет Ярыгина, получил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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