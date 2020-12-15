15.12.2020 (20:16)

В Екатеринбурге состоялось заседание Военного совета Центрального военного округа

В Екатеринбурге под председательством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина состоялось заседание Военного совета Центрального военного округа.

Были подведены итоги деятельности округа по боевой подготовке, материально-техническому обеспечению, правопорядку и воинской дисциплины и по охране здоровья личного состава в 2020 году, а также поставлены задачи на 2021 год.

Командующий отметил, что войска военного округа продолжали выполнять комплекс мероприятий по повышению уровня боевой готовности. В течение года было проведено более 800 учений различного уровня, отработано порядка 76 тысяч практических эпизодов с боевыми стрельбами и вождением техники. При этом половина занятий проходила в ночное время.

В мероприятии приняли участие руководящий состав округа, представители управления ФСБ по ЦВО, военной прокуратуры ЦВО, военно-следственного управления Следственного комитета России по ЦВО, Центрального окружного суда, а также должностные лица объединений, соединений воинских частей и учреждений военного округа.

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