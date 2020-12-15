15.12.2020 (18:15)

В соединениях и воинских частях 12-го Главного управления проходит информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»

В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации с 20 октября 2020 года по 15 февраля 2021 года в Вооруженных Силах Российской Федерации проводится VI Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!».

На сегодняшний день соединения и воинские части 12-го Главного управления Минобороны России принимают активное участие в данном мероприятии.

С учетом ограничительных мер акция проводится в различных форматах: тематические встречи (в том числе и по видео-конференц-связи), дни открытых дверей, выставки вооружения и военной техники.

За время проведения акции в ней приняли участие более 7 тыс. человек, среди которых школьники и студенты, суворовцы и кадеты, а также юнармейцы.

Особое внимание в ходе проведения акции уделяется освещению тем преимущества военного образования, социальных гарантий, предоставляемых военнослужащим и членам их семей.

Помимо этого, для разъяснения возможностей и перспектив военной службы по контракту 12 Главным управлением создан видеоролик «Служба по контракту в 12 ГУМО», который уже посмотрело в соцсетях более 500 тыс. человек.

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