15.12.2020 (18:05)

Московское высшее общевойсковое командное училище отметило 103-летие

В Московском высшем общевойсковом командном орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменном училище прошли торжественные мероприятия, посвященные 103-летию со дня своего образования.

В мероприятиях принял участие заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов и представители Главного командования Сухопутных войск.

В ходе торжественного собрания исполняющий обязанности начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-майор Владимир Свиридов поздравил личный состав и коллектив училища от имени главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова, зачитав поздравительный адрес.

«В настоящее время коллектив училища, соблюдая богатые исторические традиции, ведет качественную подготовку будущих командиров мотострелковых подразделений Сухопутных войск и подразделений военной полиции», — отмечено в поздравлении главнокомандующего Сухопутными войсками.

Также от Главного командования Сухопутных войск в храм святого благоверного Великого князя Александра Невского, находящегося на территории училища, передана икона «Собор всех покровителей воинства российского».

На торжественном собрании ряд офицеров, курсантов и гражданского персонала училища был награжден медалями Министерства обороны Российской Федерации.

Концертную программу открыл вокально-инструментальный ансамбль училища «Кремлевские курсанты» исполнением гимна Сухопутных войск, после чего с поздравительной программой выступил народный артист России Олег Газманов. В завершение выступила со своими музыкальными композициями концертная группа морской пехоты «Черные береты».

Также в этот день на территории училища состоятся митинг и открытие мемориальной доски с участием родных и близких выпускника училища 1985 года полковника В. Черникова.

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