15.12.2020 (17:45)
Специалисты РХБ защиты ЗВО провели дезинфекцию более 1000 кв. м. мест проведения вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве
В Москве специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), провели дезинфекцию более 1000 квадратных метров мест проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.
Специальной обработке подверглись контрольно-пропускные пункты медицинских учреждений армии, коридоров, кабинетов для первичного осмотра военнослужащих, непосредственно кабинетов где проводится сама вакцинация, а также прилегающей территории.
Перед началом обработки с личным составом подразделения был пройден инструктаж по требованиям техники безопасности при выполнении дезинфекции. Распыление дезинфицирующего средства производилось автономными приборами специальной обработки с использованием свыше тонны специальных растворов и рецептур.
Всего к мероприятиям по дезинфекции привлекались около 200 военнослужащих, было задействовано порядка 15 единиц специальной техники войск РХБ защиты танкового объединения ЗВО.