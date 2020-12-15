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15.12.2020 (17:45)

Специалисты РХБ защиты ЗВО провели дезинфекцию более 1000 кв. м. мест проведения вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве

В Москве специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), провели дезинфекцию более 1000 квадратных метров мест проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Специальной обработке подверглись контрольно-пропускные пункты медицинских учреждений армии, коридоров, кабинетов для первичного осмотра военнослужащих, непосредственно кабинетов где проводится сама вакцинация, а также прилегающей территории.

Перед началом обработки с личным составом подразделения был пройден инструктаж по требованиям техники безопасности при выполнении дезинфекции. Распыление дезинфицирующего средства производилось автономными приборами специальной обработки с использованием свыше тонны специальных растворов и рецептур.

Всего к мероприятиям по дезинфекции привлекались около 200 военнослужащих, было задействовано порядка 15 единиц специальной техники войск РХБ защиты танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина , COVID-19
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