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15.12.2020 (17:30)

Завершился начальный этап вакцинации от коронавирусной инфекции первых 500 военнослужащих танковой армии ЗВО

В гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершился начальный этап вакцинации от коронавирусной инфекции. В нем на добровольной основе приняли участие около 500 военнослужащих.

В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных с COVID-19, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО в Москве и Московской области.

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 декабря. Всего в ЗВО завезли более 3 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

27 ноября Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать свыше 400 тыс. военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина , COVID-19
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