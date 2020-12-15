15.12.2020 (17:30)

Завершился начальный этап вакцинации от коронавирусной инфекции первых 500 военнослужащих танковой армии ЗВО

В гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершился начальный этап вакцинации от коронавирусной инфекции. В нем на добровольной основе приняли участие около 500 военнослужащих.

В первую очередь вакцину получили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных с COVID-19, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО в Москве и Московской области.

Вакцинацию вторым компонентом планируется завершить до 30 декабря. Всего в ЗВО завезли более 3 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции.

27 ноября Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании Коллегии военного ведомства сообщил, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации началась вакцинация личного состава Вооруженных Сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать свыше 400 тыс. военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице