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15.12.2020 (17:15)

Минобороны России доставило в Белград частицу Вечного огня

Самолет Ту-154 Минобороны России во вторник доставил в столицу Сербии частицу Вечного огня, от которой было зажжено пламя в мемориальном комплексе Освободителям Белграда.

Вечный огонь сопровождала рота Почётного караула Преображенского полка Западного военного округа. Частица перевозилась в специальной лампаде, которая не прекращала гореть на борту самолёта. Частицу взяли в понедельник у стен Московского Кремля от Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата.

Борт Минобороны России прибыл на сербскую авиабазу Батайница, откуда лампаду автотранспортом перевезли в комплекс Освободителям Белграда. Там состоялась церемония зажжения Вечного огня на мемориале.

Вечный огонь на мемориале Освободителям Белграда был создан в 2020 году. Строительство новой архитектурной композиции запустил в феврале этого года Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, заложив в основание Вечного огня памятную капсулу.

Мемориальный комплекс Освободителям Белграда — место захоронения советских и югославских воинов, погибших в октябре 1944 года при освобождении столицы Королевства Югославия. Согласно надписи на балюстраде мемориала, в боях за Белград отдали свои жизни 967 солдат и офицеров Красной Армии и 2953 бойца Народно-освободительной армии Югославии, на кладбище захоронены 1395 югославских и 808 советских солдат и офицеров. В глубине комплекса установлен памятник Советскому солдату.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Международная деятельность
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