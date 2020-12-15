15.12.2020 (16:30)

Специалисты РЭБ ЦВО устроили радиоэлектронную блокаду условному НВФ в Сибири

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время отработки практических задач по тактико-специальной подготовке на полигоне в Кемеровской области устроили радиоэлектронную блокаду условному незаконному вооруженному формированию (НВФ) при помощи современных комплексов РЭБ «Борисоглебск-2» и «Житель».

Согласно розыгрышу тактического эпизода, военнослужащие подразделений РЭБ в составе маневренных групп совершили марш на штатной технике в позиционный район для ведения технической разведки и наблюдения с целью определения местоположения боевых групп условного НВФ и характера их предстоящих действий. В ходе выполнения задач были вскрыты намерения «противника» о предстоящем наступлении на расположения войск с использованием ударных летательных аппаратов. Специалисты РЭБ при помощи комплексов «Борисоглебск» и «Житель» устроили радиоэлектронную блокаду условному НВФ и нарушили работу всех его технических средств: УКВ и КВ радиосетей, абонентских терминалов сотовой связи, каналов управления разведывательными и ударными беспилотниками, радиомостов и точек доступа Wi-Fi. Разведданные о местоположении условного противника были переданы в вышестоящий штаб для их дальнейшего уничтожения.

В учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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