15.12.2020 (16:45)
Армейские рапиристы приняли участие во Всероссийских соревнованиях U23 в Уфе
В Уфе прошли Всероссийские молодежные соревнования (до 23 лет) по фехтованию на рапирах, в финальном поединке которых встретились два представителя армейского клуба Кирилл и Антон Бородачевы, завоевавшие «золото» и «серебро» соответственно.
Кирилл Бородачев в четвертьфинале одержал победу над Кириллом Тихоновым (15:11), в полуфинале одолел Даниила Федорова (7:4), а в финале встретился с братом Антоном Бородачевым. Решающий поединок завершился с результатом 15:10 в пользу Кирилла Бородачева.
Антон Бородачев на пути к финалу одолел Дмитрия Осипова (15:8) и Богдана Бармакова (15:9).
Бронзовыми призерами соревнований стали Богдан Бармаков и Даниил Фёдоров.
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