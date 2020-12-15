15.12.2020 (16:45)

Армейские рапиристы приняли участие во Всероссийских соревнованиях U23 в Уфе

В Уфе прошли Всероссийские молодежные соревнования (до 23 лет) по фехтованию на рапирах, в финальном поединке которых встретились два представителя армейского клуба Кирилл и Антон Бородачевы, завоевавшие «золото» и «серебро» соответственно.

Кирилл Бородачев в четвертьфинале одержал победу над Кириллом Тихоновым (15:11), в полуфинале одолел Даниила Федорова (7:4), а в финале встретился с братом Антоном Бородачевым. Решающий поединок завершился с результатом 15:10 в пользу Кирилла Бородачева.

Антон Бородачев на пути к финалу одолел Дмитрия Осипова (15:8) и Богдана Бармакова (15:9).

Бронзовыми призерами соревнований стали Богдан Бармаков и Даниил Фёдоров.

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