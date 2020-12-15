Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

15.12.2020 (16:15)

Последний в ЦВО воинский эшелон с призывниками отправился из Башкирии на Дальний Восток

Последний в Центральном военном округе воинский эшелон с призывниками из Башкирии отправился на Дальний Восток. Около 300 новобранцев пополнят ряды Вооруженных Сил России.

Питание молодого пополнения на всем пути следования будет осуществляться через вагон-ресторан. Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений РХБ защиты. В составе воинской команды находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников.

Перед отправкой в войска призывники прошли обязательное тестирование на отсутствие COVID-19. Все новобранцы на сборном пункте были обеспечены военной формой, несессерами, банковскими картами и персональными электронными картами.

На всем протяжении следования новобранцы и администрация воинского эшелона обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, дезинфицирующими растворами.

В осенний призыв 2020 года более 3,5 тыс. человек из Башкирии уже отправились к местам прохождения военной службы. Всего из региона будет направлено более 4 тыс. человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Специалисты радиотехнических войск ЦВО обнаружили маловысотные БпЛА «противника» на учении под Челябинском
Мотострелки ЦВО учились уничтожать бронетехнику противника во время учения на полигоне в Кемеровской области
Военные медики мобильного госпиталя ЦВО используют комплексный подход при лечении больных с COVID-19 в Хакасии
Ряды научно-производственной роты Воздушно-десантных войск в Туле пополнились новыми призывниками

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Призыв , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false