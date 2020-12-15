15.12.2020 (16:15)

Последний в ЦВО воинский эшелон с призывниками отправился из Башкирии на Дальний Восток

Последний в Центральном военном округе воинский эшелон с призывниками из Башкирии отправился на Дальний Восток. Около 300 новобранцев пополнят ряды Вооруженных Сил России.

Питание молодого пополнения на всем пути следования будет осуществляться через вагон-ресторан. Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений РХБ защиты. В составе воинской команды находится врач (фельдшер), который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников.

Перед отправкой в войска призывники прошли обязательное тестирование на отсутствие COVID-19. Все новобранцы на сборном пункте были обеспечены военной формой, несессерами, банковскими картами и персональными электронными картами.

На всем протяжении следования новобранцы и администрация воинского эшелона обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, дезинфицирующими растворами.

В осенний призыв 2020 года более 3,5 тыс. человек из Башкирии уже отправились к местам прохождения военной службы. Всего из региона будет направлено более 4 тыс. человек.

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