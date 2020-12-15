15.12.2020 (15:30)
Служба защиты гостайны ЗВО отметила 100-летний юбилей полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
Сегодня исполнилось 100 лет службе, обеспечивающей войска округа специальной связью и отвечающей за неприкосновенность государственной тайны.
Защитники гостайны ЗВО отметили 100-летие службы полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости.
Почётное право произвести выстрел было предоставлено помощнику начальника штаба Западного военного округа – начальнику службы защиты государственной тайны полковнику Игорю Механикову.
В настоящее время служба ЗГТ решает специальные задачи по обеспечению командования наиболее срочной и важной информацией для выполнения задач по управлению войсками (силами). Цель работы — установление и соблюдение в войсках (силах) округа порядка, который бы исключил разглашение сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений, не подлежащих открытому опубликованию.