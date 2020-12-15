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15.12.2020 (15:30)

Служба защиты гостайны ЗВО отметила 100-летний юбилей полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Сегодня исполнилось 100 лет службе, обеспечивающей войска округа специальной связью и отвечающей за неприкосновенность государственной тайны.

Защитники гостайны ЗВО отметили 100-летие службы полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости.

Почётное право произвести выстрел было предоставлено помощнику начальника штаба Западного военного округа – начальнику службы защиты государственной тайны полковнику Игорю Механикову.

В настоящее время служба ЗГТ решает специальные задачи по обеспечению командования наиболее срочной и важной информацией для выполнения задач по управлению войсками (силами). Цель работы — установление и соблюдение в войсках (силах) округа порядка, который бы исключил разглашение сведений, составляющих государственную тайну, и иных сведений, не подлежащих открытому опубликованию.

Пресс-служба Западного военного округа
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В Санкт-Петербурге служба защиты гостайны ЗВО отметила 100-летний юбилей

Метки:
Западный военный округ , Служба ЗГТ
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