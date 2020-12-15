15.12.2020 (15:45)

В ЦДРА пройдет церемония награждения победителей конкурсов «Родная армия» и «Армейский калейдоскоп»

17 декабря в Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе состоится церемония награждения победителей VI Всероссийского конкурса военного плаката «Родная армия» и V Всеармейского конкурса-выставки изобразительного искусства среди военнослужащих по контракту и членов их семей «Армейский калейдоскоп».

Оба творческих конкурса, организаторами которых являются Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации, Департамент культуры Минобороны России и центральные военные учреждения культуры, по известным причинам проводились дистанционно. Но это обстоятельство никак не отразилось на численности участников. Напротив, они открыли новые имена одаренных художников из военной среды.

Так, Всероссийский конкурс «Родная армия-2020», взявший старт в июне нынешнего года и посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, вызвал интерес у авторов из почти 30 регионов России. Что примечательно, работы поступили даже из далеких Камчатского, Хабаровского и Приморского краев. В числе наиболее активных – суворовцы, учащиеся общеобразовательных заведений, военнослужащие и гражданский персонал военного ведомства. Еще один интересный штрих: среди участников есть и совсем юные художники – 5-8 лет.

Схожая картина и во Всеармейском конкурсе-выставке «Армейский калейдоскоп-2020», который проводился с апреля по ноябрь года, где также отмечена активность талантов из многих республик, краев и областей страны в отражении темы «Есть такая профессия – Родину защищать».

Главные достижения конкурсов – это прекрасные творческие работы участников, которые свидетельствуют об их талантливости, изобретательности в использовании самых разных техник исполнения и в стремлении вложить душу в свои произведения. Оценку этим работам дало жюри, в состав которого вошли представители руководства Минобороны России, центральных военных учреждений культуры, творческих союзов и профессиональные художники.

Начало церемонии награждения 17 декабря в 12.00.

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