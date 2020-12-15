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15.12.2020 (15:15)

Музейный комплекс «Дорога памяти» открыт для посещения

15 декабря музейный комплекс «Дорога памяти» открыл свои двери для всех желающих. Согласно постановлению губернатора Московской области с 14 декабря 2020 года разрешается возобновить посещение гражданами музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев.

Посетители и сотрудники музейного комплекса должны соблюдать все необходимые меры предосторожности. В будние дни «Дорога памяти» будет работать ежедневно кроме понедельника с 10.00 до 19.00, а в выходные с 09.00 до 21.00.

За время работы музейный комплекс «Дорога памяти» посетило более 600 тысяч человек, проведено около 100 мероприятий. Среди них: фестиваль «Спасская башня», «Фестиваль фейерверков», дни ВДВ, Службы тыла, Сухопутных войск и многие другие. В памятные даты 7 ноября и 5 декабря были организованы военно-исторические реконструкции сражений под Москвой в 1941 году. Такие мероприятия станут регулярными.

В музее размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея.

Центральное место занимает уникальная мультимедийная галерея «Дорога памяти». В составе её экспозиции создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Грандиозный проект объединил более 30 миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры, военных корреспондентов и других участников Великой Отечественной войны, всех тех, кто самоотверженно сражался и трудился против фашистской Германии, приближая Победу.

Благодаря современным технологиям посетители погружаются в обстановку значительных этапов войны. Главная задача музейного комплекса «Дорог памяти» - увековечить имена солдат, офицеров, тружеников тыла, партизан, всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Каждый может найти в базе данных музея своего родственника, сражавшегося за Родину. Вдоль галерей музея установлены 174 постамента с 15 000 гильз с землей с мест захоронения воинов из более 44 стран мира.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Музеи , Дорога памяти
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