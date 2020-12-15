15.12.2020 (14:45)

Минобороны России заключило контракт с Амурским судостроительным заводом на поставку корветов для ТОФ

В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2021 Минобороны Российской Федерации заключило контракт на поставку серийной партии корветов проектов 20380 и 20385 с Амурским судостроительным заводом.

В соответствии с условиями контракта Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 года получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.

Наличие в составе ВМФ корветов проектов 20380, 20385 позволит повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, судов противника, защиты военно-морских баз, морского побережья, морских коммуникаций.

По целому ряду технических характеристик и составу вооружения сегодня строящиеся корветы не имеют аналогов в мире и обладают большим модернизационным потенциалом. Это современные корабли, оснащенные новейшим радиолокационным комплексом МФРЛК, перспективным зенитным ракетным комплексом «Редут», современным противокорабельным комплексом «Уран», противолодочным комплексом «Пакет-НК» и универсальными пусковыми установками, способными нести перспективные ракеты «Циркон».

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