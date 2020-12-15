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15.12.2020 (14:30)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился по видеосвязи с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ

Сегодня Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и Министром обороны Китайской Народной Республики генерал-полковником Вэй Фэнхэ подписан Протокол о продлении соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей.

Продление срока действия Соглашения нацелено на сохранение режима взаимного уведомления о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей в России и Китае в интересах повышения предсказуемости в сфере безопасности.

В течение предыдущего десятилетнего периода действия документ подтвердил свою эффективность. Он способствовал дальнейшему укреплению взаимного доверия и открытости в отношениях между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Согласованное решение о продлении Соглашения на десятилетний срок является важным вкладом в развитие взаимовыгодного равноправного сотрудничества между Россией и Китаем и приобретает особую актуальность в условиях развертывания США средств глобальной ПРО, а также намерений по размещению наземных ракет средней и меньшей дальности в Азиатско- Тихоокеанском регионе.

Оборонные ведомства России и Китая намерены и далее наращивать стратегические контакты и координацию между вооруженными силами двух стран, совершенствовать существующие механизмы военного сотрудничества, расширять взаимодействие, с тем чтобы сообща противостоять вызовам региональной и глобальной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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