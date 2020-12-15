15.12.2020 (14:15)
На Черноморском флоте начался оперативно-мобилизационный сбор командного состава флота
В Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова начался оперативно-мобилизационный сбор (ОМС) командного состава корабельных соединений и воинских частей береговых войск флота.
Более 200 военнослужащих командного состава соединений и объединений ЧФ в течение трёх дней будут совершенствовать свои профессиональные навыки в ходе учебных занятий по основным направлениям боевой подготовки.
Кроме показных занятий по плановой военной тематике, с командирами объединений и соединений пройдут занятия по специальным темам, которые являются актуальными и требующими особого внимания в настоящее время.
Также военнослужащие командного состава флота примут участие в практических занятиях в соответствии с утверждённым планом.
Сбор продлится до 17 декабря.