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15.12.2020 (14:15)

На Черноморском флоте начался оперативно-мобилизационный сбор командного состава флота

В Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова начался оперативно-мобилизационный сбор (ОМС) командного состава корабельных соединений и воинских частей береговых войск флота.

Более 200 военнослужащих командного состава соединений и объединений ЧФ в течение трёх дней будут совершенствовать свои профессиональные навыки в ходе учебных занятий по основным направлениям боевой подготовки.

Кроме показных занятий по плановой военной тематике, с командирами объединений и соединений пройдут занятия по специальным темам, которые являются актуальными и требующими особого внимания в настоящее время.

Также военнослужащие командного состава флота примут участие в практических занятиях в соответствии с утверждённым планом.

Сбор продлится до 17 декабря.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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