15.12.2020 (14:00)

Специалисты радиотехнических войск ЦВО обнаружили маловысотные БпЛА «противника» на учении под Челябинском

Специалисты радиотехнических войск (РТВ), на вооружении которых стоят радиолокационные станции (РЛС) малых высот «Подлет-К1», совместно с боевыми расчетами зенитного ракетного пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» и зенитной ракетной системой (ЗРС) «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) обнаружили и условно уничтожили маловысотные беспилотные летательный аппараты (БпЛА) условного противника в рамках учения на полигоне в Челябинской области.

В ходе тактического эпизода специалисты радиотехнических войск из состава боевого расчета РЛС «Подлет-К1» обнаружили малоразмерные, малоскоростные и маловысотные цели на удалении около 15 километров, роль которых выполняли беспилотные летательные аппараты. Использование на командном пункте средств автоматизации «Поляна-Д4», позволило оперативно, в режиме реального времени, получить радиолокационную информацию, координаты целей, оперативно принять решение и выдать целеуказание на поражение воздушных целей условного противника. Боевые расчеты ЗРС «Тор-М1» и ЗРПК «Панцирь С1» выполнили наведение и электронными пусками поразили около 20 беспилотников уловного противника, действовавших на малых и предельно малых высотах.

«Основная задача заключалась в выработке механизмов информационного взаимодействия между элементами боевого порядка: командными пунктами, средствами радиолокационного обнаружения и огневого поражения воздушных целей условного противника, действующих на предельно малых и малых высотах, на заданных рубежах и дальностях», - рассказал начальник радиотехнический войск авиационного объединения ЦВО Рамиль Зиганшин.

В день 69-й годовщины со дня образования радиотехнических войск расчеты радиолокационных комплексов ведут непрерывной контроль воздушной обстановки в зонах ответственности. На вооружении радиотехнических войск ЦВО стоят современные станции и комплексы радиолокационного обнаружения «Небо-М», «Небо-У», «Подлет-К1», «Каста», «Гамма», «Терек», их расчеты ведут боевое дежурство по охране воздушного пространства.

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