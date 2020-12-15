15.12.2020 (13:45)

Мотострелки ЦВО учились уничтожать бронетехнику противника во время учения на полигоне в Кемеровской области

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время учения, которое прошло на полигоне Юргинский в Кемеровской области, уничтожили бронетехнику, высокоманевренные автомобили и живую силу условного противника.

По замыслу учения, расчетами беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) «Орлан-10» была обнаружена колонна бронетехники, высокоманевренных автомобилей и скопление живой силы условного противника. Для их уничтожения выдвинулись мотострелковые подразделения на БМП-2 и танках Т-72Б3. По прибытии в район учебно-боевого применения мотострелки с ходу открыли огонь по технике условного противника. Максимальная дальность поражения целей составляла от 800 до 1200 м. После атаки мотострелковые подразделения уничтожили разрозненные силы условного противника из стрелкового оружия.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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