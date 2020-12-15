15.12.2020 (13:15)

Военные медики мобильного госпиталя ЦВО используют комплексный подход при лечении больных с COVID-19 в Хакасии

Военные врачи применяют комплексный подход при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией в мобильном госпитале Центрального военного округа, развернутом на базе реабилитационного центра имени Лебедя в Черногорске (Республика Хакасия).

При поступлении пациентов с COVID-19 устанавливается степень тяжести заболевания исходя из проведённой компьютерной томографии, где определяется объем поражения легочной ткани и при необходимости назначается повторное проведение ПЦР- исследования, а затем назначается лечение.

В ходе терапии для прогнозирования развития болезни и своевременного предотвращения осложнений реаниматологи, инфекционисты, кардиологи и терапевты мобильного госпиталя отслеживают динамику жизненных показателей пациентов: пульс, давление, уровень кислорода в крови, а также состояние печени и почек. Кроме этого, военные медики при борьбе с новой коронавирусной инфекцией используют весь спектр лекарственных препаратов, необходимый для проведения качественного лечения пациентов.

Как сообщалось ранее, временный военный госпиталь Центрального военного округа был развернут на базе реабилитационного центра им. Лебедя в городе Черногорске. В него доставляют пациентов для проведения первичных ПЦР-исследований, а также больных из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

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