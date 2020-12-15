15.12.2020 (13:30)

В Москве отдельный комендантский Преображенский полк ЗВО отметит 41-ю годовщину со дня образования

17 декабря в отдельном комендантском Преображенском полку Западного военного округа состоится торжественный митинг, посвященный 41-й годовщине со дня образования полка.

В мероприятии примут участие представители командования ЗВО, военный комендант г. Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев, командир полка Сергей Бессонов, личный состав и ветераны воинской части, а также настоятель полкового храма.

Мероприятие начнется с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамя полка. Офицерам, прапорщикам, сержантам и солдатам, а также гражданским сотрудникам будут вручены медали, грамоты и ценные подарки.

Преображенский полк за свою историю принял участие в свыше 51 тысяч торжественных мероприятий как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Инженерное подразделение полка обезвредили и вывезли на полигон для утилизации свыше 20 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны за время существования полка.

Отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента Российской Федерации, председателя Правительства Российской Федерации, Министра обороны, представителей государственной власти как на территории страны, так и за рубежом, а также участвует в ритуалах встреч и проводов глав иностранных государственных, правительственных и военных делегаций во время их официальных визитов в Россию, возложение венков на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», военных парадов и других мероприятий государственного значения.

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