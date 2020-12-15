15.12.2020 (12:45)

В Подмосковье стартовали оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава танковой армии ЗВО

В Подмосковье на базе Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий стартовали оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом, командирами соединений и воинских частей танковой армии Западного военного округа.

Мероприятие проводится под руководством командующего танковым объединением генерал-лейтенанта Сергея Кисель.

В рамках сборов с офицерами пройдут занятия по тактической, военно-политической, методической и специальной подготовке. Также на полигонах Алабино и Головеньки с командирами будут проведены практические занятия по боевой стрельбе и управлению огнем танковых подразделений на боевых машинах Т-80, Т-72Б3 и мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2.

Всего в оперативно-мобилизационном сборе примет участие свыше 500 военнослужащих, а также порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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