15.12.2020 (12:45)
В Подмосковье стартовали оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава танковой армии ЗВО
В Подмосковье на базе Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий стартовали оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом, командирами соединений и воинских частей танковой армии Западного военного округа.
Мероприятие проводится под руководством командующего танковым объединением генерал-лейтенанта Сергея Кисель.
В рамках сборов с офицерами пройдут занятия по тактической, военно-политической, методической и специальной подготовке. Также на полигонах Алабино и Головеньки с командирами будут проведены практические занятия по боевой стрельбе и управлению огнем танковых подразделений на боевых машинах Т-80, Т-72Б3 и мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2.
Всего в оперативно-мобилизационном сборе примет участие свыше 500 военнослужащих, а также порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии Западного военного округа.