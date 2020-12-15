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15.12.2020 (12:30)

В соединениях и воинских частях Балтийского флота стартовали командирские сборы

В соединениях и воинских частях Балтийского флота начались сборы с командирами взводов.

К сборам привлечены офицеры соединения морской пехоты, мотострелковых, танковых, артиллерийских и ракетных подразделений армейского корпуса, а также специалисты инженерных, радиотехнических, тыловых  и других подразделений, всего около 500 человек.

В течение нескольких дней на базе соединений и частей младшие офицеры будут сдавать зачеты по всем предметам боевой подготовки: стрельбе, вождению боевой техники, тактике и иным предметам командирской подготовки, а также по физической, общественно-государственной и специальной подготовке.

Командирские сборы являются своеобразным экзаменом, на котором проверяется уровень готовности младшего офицерского состава к обучению и воспитанию подчиненных. Главным критерием оценки является способность командиров взводов самостоятельно выполнять требования учебных программ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Сборы
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